Drei Einrichtungen betroffen : Weitere Corona-Fälle in Wesselinger Kitas

In Wesselinger Kitas gibt es zwei neue Covid-19-Fälle. Foto: Meike Böschemeyer

Wesseling Drei Einrichtungen in Wesseling sind aktuell wegen positiver Corona-Fälle in Teilquarantäne. Zur bereits betroffenen Kita Farbkleckse kamen am Montag zwei weitere Kindergärten hinzu.

In Kitas in Wesseling sind weitere Corona-Fälle aufgetreten. Wie die Stadt mitteilte, ist eine nicht näher identifizierte Person in der evangelischen Kita Pusteblume in Keldenich positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises stellte deswegen eine Gruppe mit elf Kindern und drei Mitarbeiterinnen bis zum 30. Dezember unter Quarantäne.

Ein positiver Fall ist der Stadt zufolge auch in der katholischen Kita St. Germanus in Wesseling-Mitte aufgetreten. Dort ordnete das Gesundheitsamt eine Quarantäne für 25 Kinder und neun Mitarbeiter aus zwei Gruppen bis zum 29. Dezember an. In beiden Einrichtungen laufe der Betrieb in den anderen Gruppen normal weiter.