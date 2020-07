Bisherige Corona-Tests sind alle negativ : Wesselinger Kita könnte am Montag wieder öffnen

Wesselinger Kita könnte am Montag wieder öffnen

Wenn zwei noch ausstehende Testergebnisse nicht positiv ausfallen, könnte die Kita Pusteblume in Wesseling möglicherweise bereits am Montag wieder öffnen. Denn alle Corona-Tests der Kinder und Erzieher der geschlossenen Kita sind bislang negativ ausgefallen. Das teilte die Stadt Wesseling am Freitag mit. Die letzte Entscheidung, ob die Kita wieder öffnet, liegt dann beim Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises.