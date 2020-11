Rodenkirchener Straße : 30-Jähriger findet menschlichen Körperteil in Wesseling

Am Dienstag wurde ein menschlicher Körperteil in Wesseling gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wesseling-Berzdorf Am Dienstag wurde ein menschlicher Körperteil in Wesseling gefunden. Da die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen kann, ermittelt nun eine Mordkommission.

Am Dienstagmittag fand ein 30-jähriger Mann neben einem kleinem Querweg der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Berzdorf ein menschlichen Körperteil. Am Mittwoch wurden die Spurensuche und -sicherung am Fundort und im nahegelegenen Grüngelände fortgesetzt.