Das ist Rheinisch : Wie dä Herr, su et Jeschärr!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Wie dä Herr, su et Jeschärr!

Ein ähnliches Thema haben wir bei den Ehepaaren, die sich im Laufe des jahrzehntelangen Zusammenlebens in Körperhaltung und Bewegungsablauf so aneinander annähern, dass nur noch der Partnerlook bei der Auswahl der Jacke fehlt, bis sie nahezu ununterscheidbar sind.

An dieser Stelle kommt die rheinische Redensart ins Spiel: „Wie dä Herr, su et Jeschärr!“ Wer in unserem Landstrich aufgewachsen ist, weiß sehr genau, was damit gemeint ist, auch wenn die Übersetzung ins Hochdeutsche nicht für jeden verständlich ist. Wörtlich heißt es: Wie der Herr, so das Geschirr! Mit Geschirr ist an dieser Stelle etwa das Zaumzeug für Pferde oder andere Lastzugtiere des Bauernhofs gemeint.