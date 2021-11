Notfallübung am Flughafen Köln/Bonn : Wie Rettungskräfte ein brennendes Flugzeug löschen würden

Wahner Heide 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen sowie Polizei haben am Samstag den Ernstfall geprobt. Dabei wurde ein schwerer Unfall simuliert, der durchaus jederzeit wirklich passieren könnte.

Das Szenarium, mit dem es am Samstag die Rettungskräfte am Check-In-Bereich des Terminals 1 am Flughafen Köln/Bonn zu tun hatten, war wirklich angsteinflößend: Aufgrund eines technischen Defekts versagten die Bugradsteuerung und die Bremsen einer Passagiermaschine mit 25 Personen an Bord beim Eindrehen des Flugzeugs in die Parkposition. Das Flugzeug rammte einen Passagierbus und prallte mit dem Triebwerk in die Fassade der Abfertigungshalle. Kerosin trat aus, Flugzeug, Bus und Halle gerieten in Brand.