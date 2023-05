Dat is Rheinisch Wie schmeck dat Kuletschwasse?

Wovon hier die Rede sein soll, das ist längst aus der Mode gekommen. Und deshalb weiß auch kaum noch jemand, was damit gemeint ist. Wir widmen uns der Redewendung: „Wie schmeck dat Kuletschwasse?” Was bitte? Was soll da wie schmecken? Eine Antwort erarbeiten wir uns über das Wort Kuletsch. Dessen Herleitung ist gar nicht so einfach. Wer an dieser Stelle mit Bierernst nach Wortstämmen sucht, der ist auf dem Holzweg.