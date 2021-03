Studie zur Corona-Pandemie in Köln : Wie sich das Virus in Köln verbreitete

Wie sich das Virus in Köln verbreitete

Studie zur Corona-Pandemie in Köln

Blick über Köln: Gesundheitsamt und Fraunhofer-Institut haben die Verbreitung des Coronavirus in der Stadt untersucht. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Das Fraunhofer-Institut und das Gesundheitsamt von Köln haben gemeinsam wissen wollen, wie sich das Coronavirus in der Stadt verbreitete. Die Studie zeigt: Stadtteile mit vielen Arbeitslosen haben eine höhere Inzidenz.

Das Gesundheitsamt der Stadt Köln und das Fraunhofer-Institut haben untersucht, wie sich die Corona-Infektionen von März 2020 bis Januar 2021 in den einzelnen Stadtteilen ausgebreitet haben und welche Aussagen sich über Infektionsketten treffen lassen. Grundlage waren Daten zur Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes von insgesamt 28 848 Corona-Infizierten, einschließlich der Todesfälle.

Die Analyse zeigt für Köln, dass sich Menschen in finanziell schwächeren Stadtteilen wie zum Beispiel Meschenich häufiger infizieren als Bewohner in eher wohlhabenden Bezirken wie etwa Roggendorf/Thenhoven oder Lindenthal. Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens hat sich aber von Beginn der Pandemie bis heute verlagert: Bis Juni 2020 hatten die Viertel mit geringerer Arbeitslosenquote eine höhere Inzidenz als danach. Ein Grund dafür könnte sein, dass das Virus am Anfang vor allem von Menschen übertragen wurde, die von Reisen zurückkehrten.