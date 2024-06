Fotofahndung Nach Glasflaschenattacke fahndet Kölner Polizei nach Täter

In der Nacht zum 12. November 2023 hat ein unbekannter Angreifer am Wiener Platz in Köln einen 54-Jährigen mit einer Glasflasche attackiert. Wie die Kölner Polizei berichtet, ist auf den Fahndungsbildern aus dem Polizeivideo der Angreifer und eine seiner zwei Begleiterinnen zu sehen.