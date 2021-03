Verbot der Segnung homosexueller Beziehungen : Woelki sieht Stärkung des katholischen Familienverständnisses

Exklusiv In der vorigen Woche hat die Glaubenskongregation im Vatikan die Segnung homosexueller Paare verboten. Das hat bei deutschen Katholiken zu einer erbitterten Diskussion geführt. Auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki meldet sich jetzt zu Wort.

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat sich in der Diskussion um die Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen der Haltung des Vatikans angeschlossen. Woelki sehe in der Antwort der Glaubenskongregation auf eine entsprechende Frage „eine Stärkung des katholischen Ehe- und Familienverständnisses“, teilte das Erzbistum dem General-Anzeiger im Nachgang zur Pressekonferenz Woelkis zum Missbrauchsgutachten an diesem Dienstag mit.