Staatsanwaltschaft Köln : Keine Ermittlungen gegen Woelki wegen möglicher Falschaussage

Die Staatsanwaltschaft wird keine Ermittlungen gegen den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki wegen einer möglichen Falschaussage im Zusammenhang mit Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln einleiten. Nach Prüfung einer Anzeige im Zusammenhang mit einer Medienveröffentlichung gebe es keinen ausreichenden Anfangsverdacht für einen solchen Schritt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Es gebe keine gerichtsfesten Erkenntnisse über unwahre Aussagen in einer eidesstattlichen Erklärung des Kardinals, die dieser als Reaktion auf die Berichterstattung in der „Bild-Zeitung“ abgegeben hatte.