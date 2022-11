Vorwurf der Missbrauchs-Vertuschung : Zeugin sagt im Rechtsstreit zwischen Woelki und „Bild“ aus

Kardinal Rainer Maria Woelki, läuft in den Vatikan. Am Montag begann der mehrtägige Ad-Limina-Besuch der Deutschen Bischofskonferenz im Vatikan. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Köln Nach Angaben der „Bild“-Zeitung soll der Kölner Rainer Maria Woelki Missbrauchstaten von Geistlichen vertuscht haben. In der juristische Auseinandersetzung um die Berichterstattung soll nun eine weitere Zeugin zu Wort kommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das juristische Tauziehen um Vertuschungsvorwürfe gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki geht weiter. Am Mittwoch vernimmt das Landgericht Köln eine Zeugin in einem von mehreren presserechtlichen Verfahren, in denen der Erzbischof Darstellungen der „Bild“-Zeitung untersagen lassen will.

Wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) aus Kirchenkreisen erfuhr, handelt es sich um die Sekretärin des früheren Kölner Kardinals Joachim Meisner (1933-2017). Aussagen einer weiteren Kirchenmitarbeiterin in einem Zeitungsinterview hatten vergangene Woche staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Woelki ausgelöst.

Die „Bild“-Zeitung hatte dem Erzbischof in mehreren Artikeln vorgeworfen, Missbrauchstaten von Geistlichen vertuscht zu haben. In dem nun anstehenden Gerichtstermin geht es um einen Bericht, wonach Woelki einen Priester befördert haben soll, obwohl er aus dessen Personalakte „viele belastende Berichte“ sowie „eine deutliche Warnung der Polizei“ gekannt habe. Woelki hingegen versicherte an Eides statt, ihm sei die Personalakte des Pfarrers zum Zeitpunkt der Beförderung nicht bekannt gewesen.

Kurz nach Veröffentlichung des Artikels verbot das Landgericht Köln per einstweiliger Verfügung diese Verdachtsberichterstattung. Die Zeitung habe dem Kardinal unzulässigerweise keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Der Fall des beförderten Pfarrers kommt auch in einem Aufarbeitungsgutachten für das Erzbistum Köln vor. Demnach wurden der Erzdiözese unter Meisner mehrere Anschuldigungen gegen den Geistlichen gemeldet, etwa dass er sexuellen Kontakt mit einem minderjährigen Prostituierten hatte.

Von dieser Sache habe er gehört - wie auch von weiteren Gerüchten, so Woelki in der eidesstattlichen Versicherung. Fürsprecher des Pfarrers hätten ihm jedoch erklärt, „dass sich keines dieser Gerüchte je bestätigt hätte“. Die Personalakte habe er sich nicht vorlegen lassen, da es üblich sei, dass die Personalabteilung die Akten bewerte.

2018, ein Jahr nach der Beförderung, informierte Woelki den Vatikan über die zahlreichen aktenkundigen Beschwerden über sexuelle Übergriffe und fragte nach dem Umgang mit dem Geistlichen. Mittlerweile hat der Erzbischof den Priester beurlaubt. Zudem hat der Vatikan ein kirchliches Strafverfahren gegen den Geistlichen angeordnet.

Wegen einer weiteren eidesstattlichen Versicherung, die Woelki ebenfalls in einem Verfahren gegen „Bild“ abgab, ermittelt seit vergangener Woche die Staatsanwaltschaft. Hier geht es um die Frage, wann Woelki von den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen „Sternsinger“-Chef Winfried Pilz (1940-2019) erfuhr.

Ein Interview mit einer Kirchenmitarbeiterin in der vergangenen Woche ließ Zweifel an der Darstellung des Kardinals aufkommen, dies sei erst in der vierten Juni-Woche 2022 geschehen. Die Mitarbeiterin sagte, Woelki sei bereits 2015 mit einer von ihr erstellten Liste mit beschuldigten Priestern - darunter Pilz - befasst worden. Das Erzbistum wies erneut alle Vorwürfe zurück. Das Abgeben einer falschen Versicherung an Eides Statt ist eine Straftat.

(kna)