BAP-Frontmann : Wolfgang Niedecken: Wer den Klimawandel leugnet, hat sie nicht mehr alle

Für Corona- und Klimaleugner hat der Frontmann der Kölner Band „BAP“ kein Verständnis. Wolfgang Niedecken betont dennoch, dass man trotz aller Differenzen im Gespräch bleiben sollte.

Der Frontmann der Kölner Band „BAP“, Wolfgang Niedecken, hat kein Verständnis für Corona- und Klimaleugner. „Wer das noch leugnen will, dass sich das Klima wandelt, der hat sie nicht mehr alle“, sagte Niedecken am Donnerstag im Interview mit dem Radiosender Bayern 2 anlässlich eines Benefizkonzerts für die Flutopfer in Passau. Das sei so ähnlich, „wie die Typen, die Corona leugnen“.