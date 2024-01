Dat is Rheinisch Ze winnich un ze vill ess dämm Düvel sing Spill

Zwischen Weihnachten und Ostern stellt sich regelmäßig die Frage: Habe ich zu viel oder zu wenig? Von was auch immer! Da kann man sich viele Dinge vorstellen, auf die das zutrifft. Der eine hat in der gehaltvollen Zeit an und zwischen den Tagen ein bisschen Körpermasse zugelegt, ein anderer – pardon, oder eine andere – hat eher Schwierigkeiten mit den Finanzen, denn die hatten an den Festtagen einige Negativsaldi zu verzeichnen.