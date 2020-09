Polizei sucht nach Zeugen : 47-Jähriger soll in Köln einen Jungen sexuell belästigt haben

Köln Ein 47-jähriger Mann wird verdächtigt, einen etwa zehnjährigen Jungen sexuell belästigt zu haben. Seit Donnerstag ermittelt die Polizei in Köln gegen den Tatverdächtigen und sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr hatte ein etwa zehnjähriger Junge an der Elisenstraße in Köln-Porz-Ensen, nahe dem Friedhof Ensen, einen Radfahrer um Hilfe gebeten. Der circa 1,50 Meter große Junge zeigte laut Polizeiangaben sichtlich eingeschüchtert auf einen Mann, der ihn zu sexuellen Handlungen aufgefordert hatte. Der verdächtige Mann floh anschließend in Richtung Kölner Straße. Daraufhin nahm der Fahrradfahrer die Verfolgung auf.