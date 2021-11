Das ist Rheinisch : Zinter Mätes wor ne jode Mann!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Zinter Mätes wor ne jode Mann!

Am Vorabend des 11. November

Heute feiern die rheinischen Kinder den Heiligen am 11. November und dessen Vorabend. Es gibt Fackel-Umzüge, Wecken und Martinsfeuer. Oft reitet ein Martinsdarsteller vorweg. Anschließend geht es zum Schnörzen. An den Haustüren bekommen die Kinder Süßigkeiten. Und dafür singen sie unter anderem: “D’r hellije Zinter Mätes, dat wor ne jode Mann, dä jof de Kinder Kääzcher un stoch se selver an”.

Zu gut Hochdeutsch, und diesmal wörtlich: Der heilige Heilige Martin, das war ein guter Mann, der gab den Kindern Kerzen, und machte sie selber an. Interessant an dem Lied in rheinischer Mundart ist, dass der Titel “Heiliger” gleich zweimal genannt und damit besonders unterstrichen wird.