Drogenschmuggel am Flughafen Köln/Bonn Zollhund Brego erschnüffelt knapp sieben Kilo Marihuana

In der Nacht zu Mittwoch hat der Zollhund Brego am Flughafen Köln/Bonn insgesamt sieben Kilogramm Marihuana und mehr als ein Kilogramm Psilocybinpilze erschnüffelt. Letztere waren in Schokoladentafeln versteckt. Das Marihuana hingegen war laut dem Zoll in vier Paketsendungen verteilt und zur Tarnung als Sport- und Freizeitkleidung deklariert. Der Verkaufswert der gefundenen Drogen soll nach Zollangaben bei rund 70.000 Euro liegen.