Blitzer werden umgestellt Ab Oktober gilt Tempo 50 auf der Zoobrücke in Köln

Bonn/Köln · Auf der Zoobrücke/Stadtautobahn zwischen Amsterdamer Straße und Kalk-Mülheimer Straße in Köln dürfen Autos ab Oktober nur noch 50 Kilometer pro Stunde fahren. Was Autofahrer in der Nacht zum 1. Oktober und danach beachten müssen.

25.09.2023, 10:36 Uhr

Viele Pendler fahren täglich über die Zoobrücke in Köln. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd





Von Johanna Lübke Redakteurin Online