Laute Knallgeräusche : Züge auf Strecke bei Hürth beschädigt

Köln/Hürth In zwei Fällen wurden Züge auf der Bahnstrecke bei Hürth beschädigt. Das Zugpersonal nahm in beiden Fällen laute Knallgeräusche wahr. Die Polizei ermittelt.

Auf der Bahnstrecke zwischen Köln Eifeltor und Hürth-Kalscheuren gab es in den vergangenen Tagen zwei Einwirkungen auf vorbeifahrende Züge. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der letzte Fall am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr.

Zu dieser Zeit hörten zwei Zugbegeleiter des IC 2202 ein ungewöhnliches, lautes Knallgeräusch. Der Zug fuhr mit einer Geschwindigkeit von rund 160 Stundenkilometern. Beim Halt am Bahnhof Brühl entdeckte der 50-jährige Fahrer mehrere Beschädigungen in der Außenhülle und verständigte die Bundespolizei.

Diese stellte insgesamt 30 kleinere Lackschäden, Schleifspuren an einigen Fenstern und Beschädigungen durch Splitterauswirkungen an dem Zug fest. Diese erstreckten sich auf einer Gesamtlänge von 120 Metern über alle Wagons vom Triebkopf bis zum vierten Wagen auf der rechten Seite in Fahrtrichtung.