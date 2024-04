12 ausgewilderte Tiere in Zülpich Eine Oase für Feldhamster auf einem grünen Feld mit Zaun

Der kleine Feldhamster stellt sich immer wieder auf, stemmt sich gegen die durchsichtige Wand der Transportbox und läuft auf dem Stroh umher. Es dauert nicht mehr lange, bis das Weibchen in die Freiheit entlassen wird. Der Kreis Euskirchen hat am Dienstag auf einem Feld bei Zülpich ein Auswilderungsprojekt für die vom Aussterben bedrohte Art gestartet. Insgesamt 98 Feldhamster sollen dort angesiedelt werden, am Dienstag wurden zwölf in die Freiheit entlassen. Das letzte Vorkommen aus der Stadt in der Voreifel wurde über mehrere Jahre in einer Nachzuchtstation in Metelen im Münsterland vermehrt.