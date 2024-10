Unfall bei Zülpich Heißluftballon gerät in Stromleitung und fängt Feuer

Zülpich · Ein Ballon hat sich am Samstagabend im Kreis Euskirchen in einer Stromleitung verfangen und ist in Brand geraten. Während der Löscharbeiten blieben einige Haushalte ohne Strom.

06.10.2024 , 12:32 Uhr

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit rund 60 Einsatzkräften und zehn Löschfahrzeugen zum Brand aus.





Ein Heißluftballon mit rund acht Insassen hat sich bei einer Landung auf einem Acker nahe Zülpich im Kreis Euskirchen in einer Stromleitung verfangen und ist in Brand geraten. Die Passagiere und der Kapitän hätten den Ballonkorb nach der wetterbedingten Landung am Samstagabend unverletzt verlassen, teilten Sprecher der Feuerwehr und Polizei mit. Der Korb auf dem Acker und die Ballonhülle über der Leitung fingen demnach Feuer. Ein Monteur habe wenig später den Strom von einer Trafostation aus abgestellt, sagte eine Sprecherin des zuständigen Energieversorgers. Erst dann konnten die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beginnen. Nach rund drei Stunden sei die Ballonhülle von der Leitung entfernt und der Strom wieder eingeschaltet worden, so der Feuerwehrsprecher. Laut Netzbetreiber waren während des Einsatzes fünf Haushalte und eine Burg im Ort ohne Strom. Der genaue Unfallhergang und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahm die Ermittlungen auf. © dpa-infocom, dpa:241005-930-252570/1

(dpa)