Kreis Euskirchen Modellflieger soll Pferd erschreckt haben - Reiterin verletzt

Die 25-Jährige war demnach am Samstag gemeinsam mit einer anderen Reiterin in der Nähe eines Modellflugzeugplatzes in Zülpich ausgeritten, als das Pferd von dem Flugzeug aufgeschreckt worden sein soll. Die Frau fiel auf den Boden, verletzte sich und erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.