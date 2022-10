Tödlicher Polizeieinsatz : Polizei erschießt 31-jährigen Angreifer in Zülpich

Polizei erschießt 31-jährigen Angreifer in Zülpich

Ein Polizeieinsatz ist am Montag tödlich geendet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zülpich Die Polizei Euskirchen hat bei einem Einsatz in Zülpich-Linzenich einen 31-jährigen Mann erschossen. Zuvor soll der Mann die Beamten mit einen Messer angegriffen haben.

Ein Polizeieinsatz in Zülpich-Linzenich ist am Montag tödlich geendet. Der Polizei zufolge hatte ein 31-jähriger Mann versucht, gewaltsam in das Haus seiner Eltern einzudringen. Zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Euskirchen trafen gegen 13.45 Uhr vor Ort ein.