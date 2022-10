Tödlicher Polizeischuss in Zülpich : Angreifer hielt Polizistin Messer an den Hals

Polizist schießt in Zülpich : Ermittlungen nach tödlichem Schuss in Zülpich stehen noch am Anfang Mit einem Messer bewaffnet wollte ein 31-Jähriger in sein Elternhaus in Zülpich-Linzenich eindringen; kurz darauf wurde er von der Polizei erschossen. Ein Ermittlungsverfahren soll klären, was genau passiert ist.