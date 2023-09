Tatverdächtige in U-Haft Versuchter Doppelmord in Zülpich: Polizei meldet drei Festnahmen

Die Ermittlungen sind von Erfolg gekrönt: Am Dienstag, 19. September, kommt es nach Angaben der Polizei zu drei Festnahmen. In den frühen Morgenstunden vollstrecken Beamte zwei Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Bonn, eine 36-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann werden in Gewahrsam genommen und ihre Wohnungen in Köln und Wassenberg durchsucht. Ein dritter dringend Tatverdächtiger, ein Mann im Alter von 36 Jahren, will sich offenbar ins Ausland absetzen und wird am selben Tag beim Passieren der griechisch-bulgarischen Grenze festgenommen – auf der Basis eines internationalen Haftbefehls, den die Bonner Staatsanwaltschaft beantragt hat.