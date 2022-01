Gegenstände im Streckenabschnitt : Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main gesperrt - Zugausfälle möglich

Frankfurt/Köln Die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet ist in beiden Richtungen gesperrt. Laut einer Mitteilung der Bahn auf Twitter sind Gegenstände im Streckenabschnitt der Grund für die Sperrung.

Die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet ist am Mittwochmorgen in beide Richtungen gesperrt worden. Züge würden umgeleitet, es könne auch zu Ausfällen kommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen in Frankfurt.