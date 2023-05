IC fährt in Gruppe von Arbeitern Nach Zugunglück in Hürth: Ermittlungen dauern weiter an

Die Ermittlungen nach dem Zugunglück in Hürth dauern auch am Montag weiter an. Seit Freitag hat die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Damit prüfen die Ermittler, ob es Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit. Es handele sich dabei um ein Vorgehen, das bei einem unnatürlichen Tod üblich sei. Durch die Ermittlungen will die Staatsanwaltschaft auch die Frage klären, warum die Arbeiter noch auf dem Gleis waren, obwohl sich ein Zug näherte. Die Ermittlungen dazu werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch mehrere Tage andauern.