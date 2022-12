Zuschuss nur für 2023 : Zukunft von „Woelki-Hochschule“ ungewiss

Köln Die Zukunft der von Kardinal Rainer Maria Woelki vorangetriebenen und umstrittenen Kölner Hochschule für Katholische Theologie bleibt ungewiss. Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat des Erzbistums Köln fasste am Samstag keinen Beschluss über eine langfristige Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Auf Initiative Woelkis hatte das Erzbistum die Hochschule 2020 vom Orden der Steyler Missionare in Sankt Augustin übernommen und baut sie in Köln neu auf. Beobachter sehen darin ein konservatives Gegenüber zur Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Bonn, wo die angehenden Kölner Priester traditionell studieren. Kritiker, darunter die Vertretung der katholischen Laien, halten den jährlichen Millionenaufwand für überflüssig, weil das Angebot an katholischer Theologie ausreiche. Derzeit bekommt die Hochschule aus dem Woelki zur Verfügung stehenden Fonds rund 3 Millionen Euro. Der Topf reicht noch für das kommende Jahr.