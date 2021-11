Polizei sucht Zeugen : Zwei bewaffnete Männer rauben Rolex-Uhr aus Kölner Geschäft

Köln Am Mittwochabend haben zwei bewaffnete Männer einen Angestellten eines Geschäfts in Köln überfallen. Sie entwendeten eine Rolex-Uhr und flohen anschließend unerkannt. Die Polizei Köln sucht nach Zeugen.

Mit Pfefferspray und einem Hammer bewaffnet, sollen am Mittwochabend gegen 20 Uhr zwei Männer ein Verkaufsgeschäft in Köln-Weidenpesch betreten haben. Laut Angaben der Polizei sprühte einer der Tatverdächtigen dem 38-jährigen Angestellten unvermittelt Pfefferspray in die Augen. Anschließend schlug sein Komplize mit einem Hammer eine Uhrenvitrine ein und entwendete laut Aussage des Angestellten eine hochwertige Rolex. Danach flohen beide Tatverdächtigen über die Neusser Straße in Richtung Innenstadt.