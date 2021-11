Zülpicher Platz : Zwei Männer nach räuberischer Erpressung in Köln gestellt

Köln Bereits kurz nach Tat haben Polizisten zwei Männer in Köln festnehmen können, die zuvor drei Männer zunächst bedroht und dann von ihnen Bargeld erbeutet haben sollen.

Polizisten haben nach einer räuberischer Erpressung am Zülpicher Platz in der Nacht zu Samstag noch in Tatortnähe zwei Tatverdächtige gestellt. Die 22 und 25 Jahre alten Männer sollen gegen 1.30 Uhr drei Männer im Alter zwischen 24 und 25 Jahren aus dem Rhein-Erft-Kreis zunächst angesprochen und dann unvermittelt geschlagen, bedroht und einen von ihnen dazu genötigt haben, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben.