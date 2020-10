51-Jähriger festgenommen : Zwei Männer nach Streit in Kölner Imbiss schwer verletzt

Köln Stich- und Kopfverletzungen haben sich zwei Männer in einem Kölner Imbiss zugezogen. Zuvor war dort ein Streit eskaliert. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Zwei Männer haben bei einem Streit in einem Imbiss in Köln-Kalk schwere Verletzungen davongetragen. Nach derzeitigem Sachstand der Polizei eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr an der Kalker Post.