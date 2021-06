Schadstoff ausgetreten : Zwei Mitarbeiter von Evonik in Wesseling bei Unfall verletzt

Die beiden Evonik-Miarbeiter kamen in ärtzliche Behandlung. Foto: Pixabay (CC0)

Wesseling Am Freitag wurden zwei Mitarbeiter von Evonik in Wesseling leicht verletzt. In der Folge führte das Unternehmen auch Schadstoffmessungen durch.

Bei einem Unfall auf dem Wesselinger Werksgelände von Evonik sind am Freitagnachmittag zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

So seien beim Spülen eines Tanks geringe Mengen Chlor freigesetzt worden. Dabei seien zwei Mitarbeiter leicht verletzt und vorsorglich in ärztliche Behandlung gegeben worden, hieß es von Evonik weiter.

Emissionsmessungen im Umfeld des Werks haben nach Unternehmensangaben keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung ergeben. Aufgrund der Nähe zur Austrittsstelle seien der Stadtbahnverkehr auf der Linie 16 sowie der Bahnverkehr der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) kurzzeitig eingestellt worden.