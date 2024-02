Zwischenfall bei Evonik in Wesseling Darum bildete sich am Mittwoch Schaum auf dem Rhein

Wesseling · In der Nähe des Evonik-Geländes in Wesseling hat sich am Mittwoch am Rheinufer Schaum gebildet. Daraufhin rückte die Werkfeuerwehr des Unternehmens aus. Was den Schaum verursacht hat und welchen Bereich Fußgänger nun meiden sollten.

14.02.2024 , 15:53 Uhr

Wegen Schaum auf dem Rhein war die Werkfeuerwehr von Evonik im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat





Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge