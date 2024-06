„Königssommer 2024“ Was der Sommer im Siebengebirge alles zu bieten hat

■ Autakt am 8. Juni: Den Auftakt gibt es am Samstag, 8. Juni mit der „7 Mountains Music Night“ in Königswinter und Bad Honnef. Nach dreijähriger Pause in Präsenz ist das Musikevent wieder am Start. Ab 19 Uhr pendeln drei Shuttlebusse zwischen Königswinter und Bad Honnef und damit den Auftritten von 19 Bands und Künstlern an 15 Veranstaltungsorten. Die Veranstalter Helge Kirscht und Nicolas Büsch freuen sich über den Neustart. „Wir machen das mit Herzblut“, so Büsch. Informationen zum Programm unter www.7mmm.de. In Königswinter präsentiert sich zum Auftakt zeitgleich am 8. Juni die Ausstellung „Over the rainbow“ ab 19 Uhr im Hotspot, Kellerstraße 4.