Nach Missbrauchs-Enthüllung Rektor-Helten-Weg in Königswinter soll nun „Am Weiher“ heißen

Der Rektor-Helten-Weg in Heisterbacherrott soll in Zukunft den Namen „Am Weiher“ tragen. Dies hat der Bau- und Verkehrsausschuss in Königswinter einstimmig als Empfehlung beschlossen. Endgültig zustimmen muss nun noch der Haupt-, Personal und Finanzausschuss am 17. Juni.