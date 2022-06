SEK muss ausrücken : Seniorin in Römlinghoven in ihrem Haus überfallen und verletzt

Seniorin in Römlinghoven in ihrem Haus überfallen und verletzt

Die Polizei ist am Samstagabend nach nach Römlinghoven gerufen worden, weil eine Seniorin in ihrem Hausüberfallen wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Königswinter Die Frau konnte sich zu einem Nachbarn flüchten. Da der Täter bewaffnet gewesen sein soll, rückte auch das SEK an.

Am Samstagabend ist eine Rentnerin in einem Einfamilienhauses in der Straße „Lommerwiese“ in Römlinghoven von einem Mann überfallen und dabei verletzt worden. Darüber informiert die Polizei am Montag in einer Mitteilung.