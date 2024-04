Prozess gegen 32-Jährige in Bonn Königswintererin muss sich wegen schwerer Delikte vor Gericht verantworten

Kennengelernt habe er die heute 32-Jährige über seine Schwester. Man sei sich aber bereits aus Schultagen vom Sehen her bekannt gewesen. Sehr plastisch schilderte er auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Isabel Köhne die einzelnen Taten: So sei der Plan in ein Haus in Hennef einzubrechen auf einem Kindergeburtstag in der Nähe des Objekts entstanden. Auch zu einem Bruch in das Haus ihrer Vermieterin habe seine Freundin ihn gedrängt: Sie habe Unterlagen haben wollen und so sei er mit einem Bekannten dort eingestiegen, um die Papiere zu besorgen, aber auch um weitere Wertgegenstände zu stehlen. Die Angeklagte soll in einem eigens angemieteten Mercedes vor dem Haus gewartet haben.