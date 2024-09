Dat is Rheinisch! Mer kann och us Spass futze, datt et stinkt

Der Rheinländer hat eine ganz feine Sensorik dafür, was geht und was nicht. Er hat eine Antenne, welche Verhaltensweise in der gegenwärtigen Situation angesagt ist und was eher zu vermeiden ist. Diese Charaktereigenschaft materialisiert sich in der rheinischen Redensart: „Mer kann och us Spass futze, datt et stinkt.“ Das Sprachbild ist sehr illuster. Auf gut Hochdeutsch bedeutet es: Man kann auch aus Spaß furzen, sodass es stinkt! In übergeordnetem Sinne bezeichnet das einen Scherz mit ernstem Hintergrund.