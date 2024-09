Dat is Rheinisch! O’n dooch!

Wir wissen ja, dass der Rheinländer ein ganz eigenes Wesen hat. Er ist nicht wirklich mit anderen Menschen anderer Landstriche zu vergleichen. Und so tolerant und kommunikativ er ist, so ist er im Innersten ein Einzelgänger, der auch schon mal Widerstand leistet. Er darf keineswegs als Ja-Sager missverstanden werden. Und an dieser Stelle kommt die folgende Bemerkung zum Tragen: „O’n dooch!“ Wir haben mit der Schreibweise anzudeuten versucht, dass das -O- in diesem Fall sehr offen klingt und tief hinten im Rachen des Sprechers geformt wird.