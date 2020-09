Kommunalwahl : Interesse an Briefwahl im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis steigt

Auch im Linksrheinischen haben bereits viele Menschen per Brief gewählt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rhein-Sieg-Kreis Die Briefwahl ist aufgrund der Corona-Pandemie auch im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis überaus beliebt. Das belegen die Zahlen, welche die Städte und Gemeinden melden.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es offenkundig sehr beliebt, seine Stimmen bei der anstehenden Kommunalwahl per Brief abzugeben . Da bilden die Kommunen im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis keine Ausnahme.

So waren in Alfter nach Angaben der Gemeinde bis Dienstag 5160 Anträge auf Briefwahl eingegangen. 18 997 Wahlberechtigte gibt es in der Gemeinde insgesamt; bei der Kommunalwahl 2014 hatte es nur 3247 Briefwahlanträge gegeben. In der Nachbarstadt Bornheim bietet sich das gleiche Bild: Dort sind laut Pressestelle (Stand Dienstag) 11 382 Anträge eingegangen, bei 39 772 Wahlberechtigten insgesamt. Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren hatte es 5444 Briefwähler gegeben.

Die Stadt Meckenheim hat bis Dienstag laut Pressesprecherin Marion Lübbehüsen 5053 Briefwahlanträge verzeichnet. Insgesamt gibt es in der Stadt 19 999 Wahlberechtigte. 2014 hatten 3087 Personen per Brief gewählt. In Rheinbach wurden bereits 6371 Wahlscheine ausgestellt. 22 207 Wahlberechtigte leben in der Stadt. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte es lediglich 3803 Briefwähler gegeben.