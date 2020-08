Kommunalwahl in NRW : Vermeintlicher Plakat-Diebstahl entpuppt sich als Missverständnis

Kommunalwahl in NRW

Euskirchen Nach dem Verschwinden von 40 Wahlplakaten ermittelte der Staatsschutz in Euskirchen. Schnell wurde der Fall aufgeklärt, der aber nur ein simples Missverständnis war.

Keine politisch motivierte Straftat, sondern nur ein simples Missverständnis hat die Polizei jetzt in Euskirchen aufgeklärt. Am vergangenen Freitag hatten Vertreter der Euskirchener Grünen Anzeige wegen 40 fehlender Wahlplakate erstattet, die scheinbar gestohlen worden waren. Die Abteilung Staatsschutz der Bonner Polizei wurde aktiv. Das ist immer so, wenn es sich bei einem Vergehen möglicherweise um eine politisch motivierte Straftat handelt.