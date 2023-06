Musikalisches von Sibelius bis Udo Lindenberg Konzertorchester Koblenz bekommt bei Eröffnung der Kachelsteiner Kulturtage „Panik“

In dem Stück „Someone Like You“ aus dem Musical „Jekyll & Hyde“ von Leslie Bricusse und Frank Wildhorn, für Blasorchester arrangiert von Guido Rennert, begeisterte Marco Leicher solistisch am Flügelhorn. Solistisch tonangebend war Katrin Baltes mit dem Sopransaxophon bei dem Popsong „You raise me up“ von Rolf Løvland und Brendan Graham. Herzlichen Beifall gab es am Schluss des Konzerts für die Darbietung „Panik mit Udo Lindenberg“ – an der Gitarre Jannik Hischke – und überhaupt für ein besonderes Konzert an einem besonderen Ort.