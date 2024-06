Krankenhausküche in Eitorf Fast schon Sterneküche für die Patienten

Hohe Flammen schlagen aus der Pfanne: Oliver Franke flambiert gerade ein Putensteak. In der Pfanne sind auch Erdbeeren und Pilze, es duftet verführerisch. Was sich nach Sterne-Küche anhört, ist in Wahrheit die Küche des St. Franziskus-Krankenhauses. Denn in Eitorf wird täglich frisch gekocht. Der stellvertretende Küchenchef und Küchenchefin Anita Baumann üben ihren Job mit Begeisterung aus. „Ich habe schließlich nicht kochen gelernt, um nur das Essen warm zu machen“, sagt die 63-Jährige und spielt damit auf andere Krankenhäuser an. Umso mehr freuen sich die Eitorfer Patienten über Gerichte wie marinierte, gegrillte Schweinebauchscheiben mit Kräuter-Dip, Wedges und Salat oder Kibbeling mit Pommes und Salat.