Inzidenzwert steigt : 22 neue Corona-Fälle im Kreis Neuwied

Kreis Neuwied. Die Fallzahlen im Kreis Neuwied steigen weiter stark an. Damit könnte schon bald der kritische Inzidenzwert von 50 erreicht werden. Dann drohen weitere einschränkende Maßnahmen.

Wie der Krisenstab der Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurden 22 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV 2 getestet. In den vergangenen sieben Tagen sind damit insgesamt 81 neue Fälle registriert worden, der Inzidenzwert für den Kreis steigt auf 43,8. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt die höchste Warnstufe Rot und damit verbunden weitere einschränkende Maßnahmen.

In der Fieberambulanz in Neuwied wurden am Donnerstag 185 Testungen durchgeführt. Mit Blick auf die anstehenden Herbstferien weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass in der Fieberambulanz keine Vorsorgetests für Urlauber durchgeführt werden können.