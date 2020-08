Feuer in Scheuren : 55 Einsatzkräfte löschen Brand in Reihenhaus

Unkel Einsatz in Unkel-Scheuren

Ein Feuer in einem Reihenhaus in Unkel hat am Montagnachmittag die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unkel auf den Plan gerufen. Wie die Wehr am frühen Abend mitteilte, waren die Feuerwehrleute gegen 15.50 Uhr zunächst zu einem Zimmerbrand in Scheuren alarmiert worden.