Grundschule Unkel ist betroffen : Kreis Neuwied ist neuer Corona-Hotspot in Rheinland-Pfalz

Betroffen vom Anstieg der Corona-Neuinfektionen ist auch die Grundschule Am Sonnenberg in Unkel. Foto: Frank Homann

Kreis Neuwied Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Neuwied sind in den vergangenen Tagen deutlich in die Höhe geschnellt. Seit Donnerstagmorgen gilt im Kreis Neuwied nach dem Corona Warn- und Aktionsplan die Gefahrenstufe „Orange“. Damit stehen weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben an.



Der Kreis Neuwied ist seit Donnerstag Spitzenreiter bei den Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz. Die Warnstufe „Orange“ mit einem Inzidenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner wurde erreicht, wie die Corona-Landkarte der Landesregierung zeigt. Besonders betroffen von dem Ausbruch ist auch die Grundschule Am Sonnenberg in Unkel. Dort wurden am Donnerstag 59 Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt und hohem Infektionsrisiko getestet.

Eine große Zahl von Fällen ist auf eine Hochzeit am 12. September in Neuwied-Engers zurückzuführen. Seitdem ist das Gesundheitsamt des Kreises mit umfangreichen Kontaktermittlungen beschäftigt, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Die Corona-Landkarte der Landesregierung hat damit eine neue Farbe bekommen. Der Kreis Neuwied ist jetzt orange eingefärbt. Hatte der Landkreis einen Tag zuvor noch auf dem zweiten Platz im Land mit einem Inzidenzwert von 22 gelegen, führten die 25 neuen Positivfälle von Mittwoch dazu, dass der Grenzwert von 35 erreicht wurde. Auf dem zweiten Platz steht jetzt der Kreis Alzey-Worms mit einem Wert von 27. Der Inzidenzwert beschreibt die Positivfälle der letzten sieben Tage. Nach dem neuen Corona Warn- und Aktionsplan in Rheinland-Pfalz gilt hier die Gefahrenstufe „Orange“. Wenn der Wert fünf Tage in Folge überschritten wird, greifen strengere Regelungen.

Erreichen der Warnschwelle steht kurz bevor

96 Infizierte befanden sich am Mittwoch im Kreis Neuwied in häuslicher Quarantäne. Wie viele Personen insgesamt zurzeit zu Hause bleiben müssen, konnte der Kreis nicht sagen. Allein an drei betroffenen Schulen trifft diese Einschränkung rund 200 Personen.

„Wir hatten von Donnerstag vergangener Woche bis Mittwoch 63 Infektionsfälle“, sagte Tim Wessel, der Sprecher des Krisenstabs. Nach seiner Berechnung lag der Inzidenzwert, ausgehend von den 185.000 Einwohnern des Kreises, damit bei 34 und noch nicht bei 35. Das Erreichen der Warnschwelle stehe aber kurz bevor. Aber: Bei nur elf neuen Fällen am Donnerstag würde der Wert überschritten, nachdem am vergangenen Donnerstag neun Fälle gemeldet worden seien.

Betroffen sind drei Schulen. Neben der Grundschule Am Sonnenberg in Unkel sind dies das Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied sowie die Carmen-Sylva-Schule Neuwied. An den drei Schulen wurden am Mittwoch rund 200 Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt ermittelt. In Unkel waren es nach Angaben der Pressestelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, der Schulaufsicht des Landes, 52 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 2, fünf Lehrer und zwei Personen der Ganztagsschule, die am Donnerstag getestet wurden.

Der Infektionsfall sei in der Klasse 2b aufgetreten. Die Unkeler Grundschule besuchen zurzeit rund 190 Schüler. Die betroffenen Personen müssen bis einschließlich zum 7. Oktober in häusliche Quarantäne. Die gesamte Klassenstufe 2 mit drei Klassen wird im Homeschooling beschult. Sofern sich die Situation nicht verändere, werde die Klassenstufe 2 ab dem 8. Oktober wieder Präsenzunterricht erhalten, so die ADD-Pressestelle. Die anderen Klassenstufen blieben im Präsenzunterricht.

Starker Anstieg durch eine Hochzeit

Wessel führt viele, aber nicht alle Fälle auf die Hochzeit am 12. September in Neuwied zurück. „Wir haben durch die Hochzeit auf jeden Fall einen starken Anstieg, wenn man sich die Gästeliste ansieht.“ Die Ermittlung der Kontaktpersonen habe sich sehr schwer gestaltet, da nur eine handgeschriebene Gästeliste vorlag und es zudem sprachliche Barrieren gab.

Landrat Achim Hallerbach hatte sich am Mittwoch verärgert über die Situation geäußert. „Durch den massiven Anstieg an Positivfällen, stehen wir jetzt schon kurz vor der Stufe Orange und damit vor vielen zusätzlichen Einschränkungen und verpflichtenden Maßnahmen,“ sagte auch er.

Extrem belastet ist auch die Fieberambulanz in Neuwied. Sie stößt inzwischen an ihre Kapazitätsgrenze. Allein an den vergangenen drei Tagen wurden dort 580 Personen getestet. Das Drive-In im Gewerbegebiet wurde bereits vor einiger Zeit von einer auf vier Spuren erweitert. Hallerbach appelliert an die Menschen aus benachbarten Landkreisen, sich nicht mehr im Neuwied testen zu lassen.