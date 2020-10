Corona in Rheinland-Pfalz : Kreis Neuwied ist jetzt Risikogebiet

Corona in Rheinland-Pfalz

Die Fieberambulanz in Neuwied. Foto: Kreis Neuwied

Kreis Neuwied. Der Krisenstab des Kreises meldet 24 neue Corona-Infektionen am Dienstag und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52,9. Das Gesundheitsamt ermittelt mit Hochdruck Kontaktpersonen. Urlauber sollen für Tests ihre Hausärzte aufsuchen.

Der Kreis Neuwied hat am Dienstag die Warnstufe „rot“ erreicht: Wie der Krisenstab am Abend mitteilte, liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 52,9 und damit über der kritischen Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Damit gilt der Landkreis ab sofort als Risikogebiet. Die neuen Fälle sind laut Krisenstab Einzelfälle und im gesamten Kreisgebiet verteilt. Das Team vom Gesundheitsamt ermittele mit Hochdruck Kontaktpersonen, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Die Task-Force werde die Situation zeitnah wieder bewerten und über mögliche Maßnahmen beraten.