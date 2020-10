25 neue Fälle am Mittwoch : Corona-Ampel im Kreis Neuwied bleibt weiterhin rot

Kreis Neuwied Der Kreis Neuwied bleibt weiter Risikogebiet: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt weiterhin höher als 50. Die Maßnahmen der Warnstufe orange gelten vorläufig weiter.

Die Corona-Ampel im Landkreis Neuwied bleibt weiterhin auf rot . 25 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldete der Kreis am Mittwochabend. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt nun bei 52,4. Aktuell befinden sich 200 infizierte Personen in Quarantäne.

Linzer Krankenhaus ist vorbereitet

Bundesweit nimmt vor allem in den Großstädten auch die Zahl der Infizierten zu, die an Covid 19 erkranken und in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Auf eine steigende Zahl von Covid-19-Patienten ist auch das Linzer Franziskus-Krankenhaus eingerichtet. „Im Moment haben wir zwei Covid-19-Patienten in Linz“, sagt Verwaltungsdirektor Thomas Werner. „Aber wir befürchten, dass in den nächsten Wochen unter den Infizierten auch wieder Menschen sein werden, bei denen die Krankheit einen so schweren Verlauf nimmt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.“ Darauf sei das Haus vorbereitet, sagt Werner – mit freien Betten auf der Isolierstation und Zimmern mit Schleusen.