Sankt Maria Magdalena Rheinbreitbach : Ein Kindergarten hängt am Haken

Ein Kindergarten hängt am Haken

Nur scheinbar eine wackelige Angelegenheit: Mit dem Kran werden die Container zentimetergenau an Ort und Stelle befördert. Foto: Horst-Dieter Küsters

RHEINBREITBACH In Rheinbreitbach fehlen Kindergartenplätze. Die Ortsgemeinde erweitert die Kindertagesstätte Sankt Maria Magdalena darum nun provisorisch mit einer Containerlösung. Langfristig soll allerdings eine weitere Einrichtung gebaut werden. Wo ist allerdings noch offen.

Morgens um sieben war davon noch nichts zu sehen, sieht man von der Sperrung des südlichen Teilstücks der Josefstraße zwischen der Einmündung Grabenstraße und Neuwieder Straße seit dem Vorabend ab. Ab 8 Uhr hingen die jungen Schützlinge von Kita-Leiterin Tanja Braun in sicherem Abstand am Zaun und bestaunten das Geschehen. Den Plan für diesen 600 000 Euro teuren Anbau in Modulbauweise hatte die Unkeler Architektin Silvia Pesau erstellt.