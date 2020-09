Ausstellung im Willy-Brandt-Forum Unkel : Helmut Schmidt: Hanseat, Staatsmann und Weltbürger

UNKEL Seine „Schmidt-Schnauze“ war legendär: Das Willy-Brandt-Forum in Unkel zeigt in einer Ausstellung Fotografien des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Über seinen ehemaligen Mentor hatte Ehrengast Peer Steinbrück bei der Eröffnung einiges zu erzählen.

Nicht zuletzt in seiner Funktion als zweiter sozialdemokratischer Bundeskanzler nach Willy Brandt habe der Hamburger, ökonomisch wie rhetorisch beschlagen, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1974 bis 1982 nachhaltig geprägt.



Peer Steinbrück bei der Eröffnung



Als Ehrengast begrüßte Charlier den ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der als Vorsitzender des Kuratoriums der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung die Ausstellung in Unkel eröffnete. „Keiner kann Ihnen den als Schmidt-Schnauze bezeichneten Politiker besser näherbringen als er“, so Charlier über Steinbrück.#