Unkel ehrt Bürgerin posthum : Ilse Bagel gibt Park einen Namen

Bis 1960 stand die Henkel-Villa auf dem 53 500 Quadratmeter großen Anwesen

Elisabeth von Werner, geborene Neven DuMont, ließ die Villa 1903 auf dem 53 500 Quadratmeter großen Grundstück im Norden der Altstadt erbauen. 1915 kaufte der Düsseldorfer Industrielle Fritz Henkel die Villa und ließ sie 1927 im Landhausstil umbauen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Anwesen zunächst von den Amerikanern, dann von den Franzosen besetzt und genutzt.

Als sich abzeichnete, dass Bonn Hauptstadt werden könnte, nahm Karl Arnold, Ministerpräsident des neugegründeten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, die Henkel-Villa als möglichen Sitz der Ländervertretung ins Auge. In aller Eile wurden die 67 Räume mit insgesamt 1700 Quadratmetern Wohnfläche wieder funktionsfähig gemacht. Aber der Plan eines sogenannten Länderhauses zerschlug sich, weil Unkel zu weit von Bonn entfernt schien.

Die Erbengemeinschaft sprach dann Firmen, Institutionen, Stiftungen und ausländische Botschaften an. 1951/52 war in der Villa die Botschaft von Peru beheimatet, danach sollte sie die deutsche Diplomatenschule aufnehmen, entschied sich aber letztlich für den Venusberg entschied. 1952 bis 1954 versuchte ein Bad Godesberger Gastronom vergeblich, die Henkel-Villa unter dem Namen „Rheinhotel Länderhaus“ in die schwarzen Zahlen zu bringen. Auch der Versuch, eine Dauerausstellung für Hotelinventar zu etablieren scheiterte.

Ilse Bagel bot der Stadt die Villa samt Nebengebäuden und Park für 750 000 D-Mark zum Kauf an. Aber vor Schulden in damals „astronomischer Höhe“ scheute Unkel zurück. Sogar eine Schenkung an eine gemeinnützige Einrichtung unter der Ägide der katholischen Kirche kam wohl wegen der voraussichtlich hohen Unterhalts- und Sanierungskosten nicht zustande. 1960 wurde die Villa abgerissen, stehen blieben das Palmenhaus im Park und das Kutscherhaus direkt am prachtvollen Eingang an der Bahnhofstraße. khd